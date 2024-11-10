Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Serdar Gürler, Piatek
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy
Sarı kartlar: Dk. 20 Gedson Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45+1 Crespo (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada Al Musrati'nin uzun pasında Svensson topu bekletmeden sağdan içeri çevirdi, Rafa Silva'nın ceza sahası girişinde gelişine vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından şutunda Svensson'dan seken topu ceza yayı üzerinde Piatek göğsüyle kontrol ederek kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
45+3. dakikada Joao Mario'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Semih'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
İlk yarı golsüz tamamlandı.
Son Dakika › Spor › İlk Yarı Golsüz Beraberlik - Son Dakika
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