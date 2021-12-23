İlk yarıyı lider tamamladı

Kütahya Belediyespor basketbol takımı, Kütahya Büyük Erkekler Basketbol sezonunun ilk yarısını lider olarak tamamladı.

İki yıllık pandemi nedeniyle ara verilen Kütahya Büyük Erkekler Basketbol sezonu 7 takımla başladı. Çift devreli oynanacak olan 2021-2022 Kütahya Büyük Erkekler Basketbol Sezonunun ilk yarı maçları dün akşam tamamlandı.

Lider Kütahya Ülküspor ile karşılaşan Kütahya Belediyespor Basketbol takımı, sahadan 72-70 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu. Kıran kırana geçen maçı tribünden izleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonunda sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Takımın, ligi şampiyon olarak bitirmesi halinde bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lige çıkacak olmasının Kütahya'nın tanıtımına katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Işık, spora ve sporcuya olan desteklerini bir kez daha hatırlatarak, basketbol takımına da desteklerinin devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA