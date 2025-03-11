İlkadım Belediyesi'nden Samsunspor'a Türkiye'den Avrupa'ya Destek - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi'nden Samsunspor'a Türkiye'den Avrupa'ya Destek

İlkadım Belediyesi\'nden Samsunspor\'a Türkiye\'den Avrupa\'ya Destek

Samsun'un İlkadım Belediyesi, Süper Lig'de başarılı sonuçlar elde eden Samsunspor'a, farklı noktalara astığı bayraklarla destek sundu. Başkan İhsan Kurnaz, 'Avrupa Yolunda İlkadım Yanında' sloganıyla yapılan bu destekle, takımın Avrupa kupalarına katılmasını hedeflediklerini ifade etti.

11.03.2025 13:57  Güncelleme: 13:59
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Samsun'un İlkadım Belediyesi, Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa kupalarına katılma yolunda emin adımlarla ilerleyen Samsunspor'a, ilçenin farklı noktalarına astığı bayraklarla destek verdi.

Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor'a, İlkadım Belediyesi'nden anlamlı bir destek geldi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın talimatıyla "Avrupa Yolunda İlkadım Yanında" sloganıyla ilçedeki dört farklı noktaya kırmızı-beyaz bayraklar asıldı. Başkan İhsan Kurnaz, "Şehrimizin markası Samsunspor'a Avrupa yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Bayraklar İlkadım'da dört noktaya asıldı

Samsunspor'un kalan maçlarda başarılı sonuçlar alarak Avrupa kupalarına katılacağına inandığını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Şehrimizin gururu Samsunspor, 2024-2025 sezonundaki performansıyla lige damga vurdu. Desteğimizi esirgemediğimiz takımımıza, Avrupa yolunda güçlü bir destek vermek amacıyla İlkadım'ın dört farklı noktasına kırmızı-beyaz bayraklar astık. Belediye hizmet binamızın yanı sıra 100. Yıl Bulvarı, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Caddesi'ne 'Avrupa Yolunda İlkadım Yanında' sloganıyla bayraklarımızı yerleştirdik. Çocukluk aşkımız, şehrimizin simgesi Samsunspor'un ligde kalan 10 maçında da başarılı sonuçlar alarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacağına inanıyoruz. Tüm futbolcularımıza, teknik ekibe ve yöneticilerimize bu süreçte başarılar diliyorum. Samsunspor'a gönül veren taraftarlarımızın da kalan maçlarda tribünlerde takımlarına en büyük desteği vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlkadım Belediyesi'nden Samsunspor'a Türkiye'den Avrupa'ya Destek - Son Dakika

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