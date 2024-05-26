İlkadım Belediyesi Spor Kulübü Güreş ve Judo\'da Başarılı Sonuçlar Aldı

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İlkadım Belediyesi Spor Kulübü önce güreş, ardından da judoda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede sporu daha yukarı noktalara taşıyacaklarını söyledi.

Canik Yaşar Doğu Güreş Salonu'nda yapılan, Samsun U13 Serbest Güreş İl Şampiyonası'na katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Güreş Takımı takım halinde şampiyon oldu. Bireysel olarak da farklı kilolarda madalya kazanan takım sporcularından Abdullah Üren 68 kilogram, Azmi Talha Saygıcı 57 kilogram, Muhammet Eymen Geçkin 41 kilogram, ve Murat Mutlu Aymaz 30 kilogram'da altın madalya kazandı. Numan Efe Yamanoğlu 34 kilogramda Gümüş, Furkan Emir Sekmenoğlu 38 kilogram, Toygar Poyraz Singil 52 kilogram, Ömer Saygılı 68 kilogramda bronz madalya ile kürsü yaptı.

Ankara'da gerçekleşen Spor Toto Türkiye Veteranlar Judo Şampiyonası Bireysel ve Takım Müsabakasına katılan spor takımı başarılı sonuçlar almaya devam etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyonada M9 90 kilogramda İlkadım Belediyesi Sporcusu Mustafa Balcı altın madalya kazandı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede spora ve sporculara büyük önem verdiklerini belirterek, "Hem gençlerimiz, hem de her yaş grubundan vatandaşlarımızı düşünerek gerçekleştireceğimiz yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hedefimiz gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, kollamak, onları teknolojinin muhtemel kötü alışkanlıklarından da uzak tutmak ve sağlıklı bir nesil oluşturmaktır. Sporu toplumun her kesimine yaymak istiyoruz. İlkadım'ı spor faaliyetleri sayesinde çok daha farklı noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu vesile ile bizlere müsabakalarda derece alarak gurur yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz daima sporcularımızın yanındayız. Destek olmaya onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca sporcularımızın üzerinde emeği olan ailelerini ve hocalarını da tebrik ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN