Demirtaş: "Hedefimiz çocukların sportif yeteneklerini geliştirmek" - Son Dakika
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Demirtaş: "Hedefimiz çocukların sportif yeteneklerini geliştirmek"

10.08.2022 16:28
Demirtaş: "Hedefimiz çocukların sportif yeteneklerini geliştirmek"

İlkadım ilçesinde sporu çok daha geniş tabana yaymak için çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hedefimiz çocukların sportif yeteneklerini geliştirmektir" dedi.

İlkadım ilçesinde sporu çok daha geniş tabana yaymak için çalıştıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hedefimiz çocukların sportif yeteneklerini geliştirmektir" dedi.

İlkadım'da basketbol, jimnastik, tekvando, kickboks, muaythai, bay-bayan fitness, plates, step, aerobik, güreş, masa tenisi, judo branşlarında eğitimlerin verildiği İlkadım Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları devam ediyor.

"Herkesi spora yapmaya davet ediyoruz"

7'den 70'e herkesin spor yapmasına imkan sağlayan salon sporları için birçok alan oluşturduklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarımız başladı. Ancak biz spor çalışmalarımızı yıl boyu devam ettiriyoruz. Şu anda Mete Adanır Spor Tesisimizde profesyonel hocalar eşliğinde hem gençlerimiz hem de vatandaşlarımıza yıl boyu spor yapma olanağı sunuyoruz. Bu sayıyı daha da arttırmak için yeni branşlar açacağız. Spora ilgi duyan ve yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen herkesi davet ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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İlkadım'da 7 farklı noktada aşure dağıtıldı İlkadım'da 7 farklı noktada aşure dağıtıldı
Kaynak: İHA

Necattin Demirtaş, basketbol, İlkadım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demirtaş: 'Hedefimiz çocukların sportif yeteneklerini geliştirmek' - Son Dakika

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