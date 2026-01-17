İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

İlkay Gündoğan\'dan takım arkadaşlarına sert uyarı
17.01.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu. Takım arkadaşlarına uyarıda bulunan İlkay, ''Sorumluluğu almamız gerekiyor. Herkes almalı. Herkes kafasını kaldırmalı. Takımın liderlerinden biri olarak ilk benim almam gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzdü. Taraftarın tepkisi normal. Daha iyi olmalı, daha iyi çalışmalıyız.'' dedi.

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, 1-1 beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulundu.

"BEKLENTİMİZ FARKLIYDI"

Üzgün olduğunu belirten İlkay, "Skor bizim için üzücü… Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim de beklentilerimiz var. Bunlar şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak.'' dedi.

"BU SORUMLULUĞU HERKES ALMALI"

Sözlerine devam eden deneyimli orta saha, "Sorumluluğu almamız gerekiyor. Herkes almalı. Herkes kafasını kaldırmalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Taraftarın gösterdiği tepkileri doğal karşılayan İlkay Gündoğan, "Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyebileceğim şey; daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine daha fazla koymak. Kendi beklentimizi yüksek tutarsak daha iyi oluruz. Daha iyi olmalıyız.'' şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan, Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
21:59
Gaziantep FK’den Galatasaray’a çelme
Gaziantep FK'den Galatasaray'a çelme
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 23:18:40. #7.11#
SON DAKİKA: İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.