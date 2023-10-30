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Neler diyorsun İlkay! Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına fena yüklendi - Son Dakika

Neler diyorsun İlkay! Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına fena yüklendi

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:38

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, Real Madrid'e 2-1 kaybettikleri maç sonrası adeta çileden çıktı. Takım arkadaşlarını eleştiren İlkay, ''Buraya böyle maçları kaybetmek için gelmedim. Soyunma odasında daha fazla öfke görmek isterdim.'' dedi.

Barcelona'da İlkay Gündoğan, Real Madrid'e karşı öne geçtikleri maçı kaybetmelerinin ardından açtı ağzını yumdu gözünü. Takım arkadaşlarını yeteri kadar öfkeli görmediğini belirten Gündoğan, "Buraya kaybetmeye gelmedim" dedi.

"DİRENCE İHTİYACIMIZ VAR"

İlkay Gündoğan maçın ardından yapılan açıklamada, "Ben buraya bu tür maçları kaybetmek ya da puan farkının açılmasına izin vermek için gelmedim. Tecrübeli bir oyuncu olarak benim de 'Takımın böyle şeylere izin vermemesi' gibi bir sorumluluğum var. Dirence ihtiyacımız var." dedi.

İLKAY'IN KARNESİ

İlkay Gündoğan bu sezon Barcelona formasıyla 14 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

İlkay Gündoğan, Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına demediğini bırakmadı
İlkay Gündoğan, Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına demediğini bırakmadı

İlkay Gündoğan, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler diyorsun İlkay! Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına fena yüklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neler diyorsun İlkay! Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına fena yüklendi - Son Dakika
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