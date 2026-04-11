İlkay Gündoğan\'ın yeni mesleği şimdiden belli: 2028\'de başlıyor

11.04.2026 15:47
Galatasaray, sezon başında transfer ettiği İlkay Gündoğan'a sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir görev vermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Gündoğan'ı 2027/2028 sezonundan sonra teknik kadroya antrenör olarak dahil etmeyi planlıyor.

Sezon başında Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

TEKNİK EKİBE DAHİL OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan ile sözleşmesini tamamlamasının ardından yollarını ayırmayı planlamıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi teknik ekibe dahil etmeyi planladığı belirtildi. Bu doğrultuda deneyimli orta saha 2027/2028 sezonunun sona ermesinin ardından sarı-kırmızılıların teknik kadrosuna antrenör olarak yer alacağı dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan, takımına 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.

    Yorumlar (1)

  • Hasan inci Hasan inci :
    Cok buyuk faydalari oldu ya birde teknik kadroda gorev verecekler 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:12
