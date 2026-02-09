İlker Yağcıoğlu\'ndan iddialı sözler: Fenerbahçe tarihinin en iyisi olabilir

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği karşılaşmasını TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

''30 DAKİKADA OYUN 3 PUANI GETİRDİ''

İlk 30 dakikadaki oyunun 3 puanı getirdiğini belirten İlker Yağcıoğlu, ''33. dakikaya kadar maçı yorumlamak gerekir çünkü o dakikada maç bitti. Gençlerbirliği takımı Fenerbahçe ceza alanına da gelmekte zorlandı. İlk 30 dakikadaki oyun 3 puanı getirdi. Galatasaray'ın arayı açmasına izin vermedi.'' dedi.

''FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ EN İYİ ÜÇLÜ ORTA SAHA OLABİLİR''

Guendouzi, Kante ve Asensio üçlüsü hakkında konuşan Yağcıoğlu, ''Aslında bu gecenin en önemli tarafı Kante'ydi. Hatta çoğu taraftar soğuk İstanbul akşamında onu izlemek için maça gitmiş olabilir. Adam adama savunmanın gerekçesi belki Metin hoca baktı kağıda Guendouzi, Asensio, Kante yazıyor. Çok iyi bir üçlü… Çok iddialı olacak belki ama Fenerbahçe tarihindeki en iyi üçlü orta saha olabilir.'' sözlerini sarf etti.

''BUNA ÖNLEM ALAMADI''

Yorumuna devam eden İlker Yağcıoğlu, ''Adam adama verdi ama bu da çözüm olmadı, bekleri çok iyi kullandı Fenerbahçe. Bugünün kahramanları bekler oldu. Benim en çok dikkatimi çeken şu oldu, mesela ilk devre sonunda baktım. Semedo ile Mert rakip ceza alanına kendi ceza alanlarından daha fazla girmiş. Gençlerbirliği buna önlem alamadı.'' ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYON YAPACAKSA BU İSİMLER YAPACAK''

İlker Yağcıoğlu, son olarak ''Santrfor alınmadı. 3 santrfor gitti, yeni genç bir oyuncu geldi. 20 gol atmış bir Talisca var. Asensio'ya bakıyorsun 11 gol ve 8 asist. İki tane zaten Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaksa bu isimler yapacak dediğin isimler. Yıllardır özlenen oyuncular Fenerbahçe'de. Nene yine çok iyi değildi. Kerem gol attığı için iyi oldu, goller onu kendine getirmiştir.'' yorumunu yaptı.