A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan İlkin Aydın'dan kötü haber geldi.

İLKİN AYDIN SAKATLANDI

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın'ın milli takım kampında sakatlandığı duyuruldu.

2-4 HAFTA ARASI MÜCADELE EDEMEYECEK

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.