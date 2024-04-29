İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali Sakarya'da Başladı - Son Dakika
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İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali Sakarya'da Başladı

İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali Sakarya\'da Başladı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Sakarya'da başladı. Karasu İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 19 ilin 115 üniversite öğrencisi katılıyor. Turnuva, yarın sona erecek.

29.04.2024 16:09  Güncelleme: 16:13
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali başladı.

Sakarya'nın ev sahipliğinde Karasu İlçe Stadı'nda düzenlenen turnuvaya, 19 ilden 115 üniversite öğrencisi katılıyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Suzan Yazıcı Arabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun açılış seremonisiyle başladığını söyledi.

Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç da turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Üniversite öğrencisi Seher Avcı, okçuluk sporunda kendisini geliştirmek istediğini belirterek, turnuvanın güzel geçtiğini anlattı.

Küçüklükten beri yapmayı istediği okçuluğa yurdun imkan sağlamasıyla katıldığını aktaran Rüveyda Çavşak da "Hocam da bizi antrenmanlarla yarışa hazırladı. Geldik, gayet eğlenceli geçti." diye konuştu.

Turnuva, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali Sakarya'da Başladı - Son Dakika

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