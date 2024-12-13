İlyas Karadağ, Budapeşte'de 4 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

İlyas Karadağ, Budapeşte'de 4 Altın Madalya Kazandı

14 yaşındaki milli sporcu İlyas Karadağ, Santa Claus Kupası'nda 4 altın madalya kazandı.

13.12.2024 11:48
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Santa Claus Kupası'nda 4 altın madalya kazanan İlyas Karadağ, küçük yaşta ablasına özenerek başladığı bu sporda başarılarıyla dikkati çekiyor.

Küçük yaşlarda futbol kulübünde oynadığı sırada sürat pateni yapan ablası Derya Karadağ'ı izleyip heveslenen 14 yaşındaki milli sporcu, 9 yıldır aktif olarak buzun üzerinde ter döküyor.

Hırsı ve azmiyle gelecek vaat eden sporcular arasında gösterilen Karadağ, Çekya ve bu yıl içinde Polonya ve Bulgaristan'da yapılan Short Track Danubia serilerinde birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Karadağ, son olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1500, 1000 ve 500 metre yarışlarına katıldı.

Söz konusu organizasyonda 3 ayrı mesafede de birinci olan Karadağ, ayrıca tüm mesafelerde topladığı puanlarla da birincilik kürsüsüne çıkarak, toplamda 4 altın madalya ile yarışmayı tamamladı.

Hedef, İlyas'ı EYOF'a hazırlamak

Sürat Pateni Milli Takım Yardımcı Antrenörü Mükerrem Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlyas'ın hırsı ve azmiyle başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Sporcunun daha önceki yarışlarına değinen Deniz, "Polonya ve Bulgaristan'daki Danubia serilerinde birinci olarak bizi gururlandırmıştı. Ardından Macaristan'da 2024'ün son müsabakasında bayrağımızı göklere çekip bizi bir kere daha gururlandırdı." dedi.

Deniz, sporcunun ileride daha iyi yerlere gelmesi için çabaladıklarını ifade ederek, "Biz yarışları mesafe mesafe değerlendirdiğimizde 3 ayrı mesafede de genel klasmanda birinci oldu. İlyas, toplamda birinci olarak 4 madalya ile ülkemizi temsil etti ve bizi gururlandırdı. Bizim asıl amaçlarımızdan en önemlisi İlyas'ı Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ne (EYOF) hazırlamak. Bu yarışlar İlyas için motive ve kendini geliştirme yarışı. Asıl hedefimiz EYOF. Ondan sonra büyüyecek ve dünya gençler şampiyonası katılacak. Furkan Akar abisi gibi olmasını istiyoruz. Başantrenörümüz ile İlyas için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Gelecekte dünya gençler rekorunu kırmayı hedefliyorum"

Milli sporcu 14 yaşındaki İlyas Karadağ da 5-6 yaşlarında futbol kulübünde oynadığı sırada ablasına heveslenerek sürat pateni yapmaya karar verdiğini anlattı.

Bu yıl içinde Bulgaristan ve Polonya'ya gidip iyi başarılar kazandığını, hepsinden de altın ile döndüğünü hatırlatan Karadağ, "En son Macaristan'a gittim ve 4 altın ile ülkeme geri döndüm. Ülkeme bu gururu yaşatmak güzel bir duygu. Gururlu ve mutluyum. 3 ayrı mesafede de ayrı ayrı madalya kazanıp ülkemi de gururlandırdığımı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen birçok sporcuya karşı mücadele ederek bu başarıyı kazandığını dile getiren Karadağ, "Dünyanın birçok ülkesinden katılan sporcular arasında toplamda da birinci oldum. Gelecekte dünya gençler rekorunu kırmayı hedefliyorum. Uzun vadede ise olimpiyat ve dünya kupasında madalya almayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İlyas Karadağ, Budapeşte'de 4 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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