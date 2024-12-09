İlyas Karadağ\'dan 4 Altın Madalya

Spor

Short Track Milli Sporcumuz İlyas Karadağ, Macaristan'dan 4 altın madalya ile ülkemize döndü.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde 06-08 Aralık 2024 tarihlerinde arasında düzenlenen Short Track Santa Claus Cup yarışmasında Junior C erkekler kategorisinde Milli ve TOHM sporcusu İlyas Karadağ 1500 metrede, 500 metrede ve 1000 metre altın madalya alarak gururumuz oldu.

İlyas Karadağ böylece toplam kategoride de birinci olarak altın madalya kazandı. - ERZURUM