İddialar sorulunca Acun Ilıcalı hangi partiye oy verdiğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İddialar sorulunca Acun Ilıcalı hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ticari ilişkisi olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Ilıcalı "Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve AK Parti'ye oy verdiğimi söyledim" dedi.

12.03.2025 11:08  Güncelleme: 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, bir süredir kendisine yöneltilen "İBB ile 400 milyon liralık iş yaptı" iddiasına da yanıt verdi.

400 MİLYONLUK İHALE İDDİASINI YALANLADI

Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liraya yakın ihale gerçekleştirdiği iddialarını net bir dille yalanladı.

"İMAMOĞLU İLE 1 DAKİKA OTURMUŞLUĞUMUZ YOK"

İddialara tepki gösteren Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. Ak Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve Ak Parti'ye oy verdiğimi söyledim. Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira. Yönetici olduğum günden beri sürekli bana iftira atılıyor." ifadelerini kullandı.

İddialar sorulunca Acun Ilıcalı hangi partiye oy verdiğini açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Ekrem İmamoğlu, Acun Ilıcalı, Ersin Düzen, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, tv100, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İddialar sorulunca Acun Ilıcalı hangi partiye oy verdiğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kemal:
    hakkında ki soruşturmadan dolayı bu açıklamayı yapıyor. 10 2 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ulan acun ulan acun neyse 5 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Atın bunu içeri görsün gününü 2 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    yanar döner bukelemum 2 1 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    yemezler fırıldak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı

11:44 İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti İsmail Küçükkaya, Rasim Ozan Kütahyalı krizinde tarafını belli etti
10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:41 Dünya tıp tarihinde bir ilk Yapay kalple 100 gün yaşadı Dünya tıp tarihinde bir ilk! Yapay kalple 100 gün yaşadı
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
16:31 Süper Lig’de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu
16:29 Şara’nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız Şara'nın ülkeyi karıştıranlara karşı şakası yok: En yakınlarımız bile olsa cezalandıracağız
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:12 Şenol Güneş, Trabzonspor’daki yeni görevini duyurdu Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yeni görevini duyurdu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
15:59 Özgür Özel’e Mansur Yavaş’ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışını sordular, yanıt vermedi
15:40 Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı Bir ülkede hakemlere yalan testi yapıldı
15:39 Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:35 FIFA’dan Sakaryaspor’a üç dönem transfer yasağı FIFA'dan Sakaryaspor'a üç dönem transfer yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 12:04:08. #7.13#
SON DAKİKA: İddialar sorulunca Acun Ilıcalı hangi partiye oy verdiğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.