Immobile ve Santarelli'ye Mükemmeliyet Ödülü

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Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'nde "Mükemmeliyet ödülü"ne layık görüldü.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Valentini Sarayı'nda 21 Ekim'de ikincisi düzenlenecek törende Ciro Immobile ve Daniele Santarelli'nin yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de ödüle layık görüldü.

Akdeniz Gazeteciler Derneğinin projesi kapsamında gerçekleştirilen tören, uluslararası çapta fark yaratan, barışa, dostluğa, kültüre, sanata ve spora katkıda bulunan isimleri ödüllendiriyor.

İtalyan Spor Yazarları Derneği (USSI) ve Avrupa Spor Yazarları Derneği (AIPS) katkılarıyla geçen yıl ilki düzenlenen ödül töreninde, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da ödül almıştı.