İmren Alaçatıspor, Ayrancılar'ı 5-1 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İmren Alaçatıspor, Ayrancılar'ı 5-1 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor

İmren Alaçatıspor, Ayrancılar\'ı 5-1 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor

İmren Alaçatıspor, Ayrancılar Gençlik'i deplasmanda 5-1 yenerek 4. sırada yer aldı.

09.02.2025 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup 17. hafta maçında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Ayrancılar Gençlik takımını 5-1 yenerek play-off umutlarını sürdürdü.

Aldığı bu galibiyetle 32 puana ulaşan İmren Alaçatıspor 4. sırada yer alırken, Ayrancılar Gençlik ise 27 puanla haftayı 7. sırada tamamladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Erdi Önal'ın golü ile 1-0 öne geçen İmren Alaçatıspor, 26. dakikada Kuzey Koç'un golüne engel olamadı ve maçta 1-1'lik eşitlik sağlandı. İlk yarının sonlarına doğru 42'de İmren Alaçatıspor penaltı kazandı. Atışı Erdi Önal golle sonuçlandırdı ve İmren Alaçatı devreyi 2-1 önde tamamladı.

Maçın 64. dakikasında maçında yıldızı olan Erdi Önal, kendisinin ve takımının 3. golünü atarak hat-trick yaptı. Bu dakikadan sonra sahanın bir başka yıldızı olan Yılmaz Aslandağ, 68 ve 74.dakikalarda kaydettiği gollerle takımı İmren Alaçatıspor'u 5-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Alaçatıspor, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Alaçatıspor, 22 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Gaziemir GSK'yı konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ayrancılar, Alaçatı, Gençlik, Güncel, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmren Alaçatıspor, Ayrancılar'ı 5-1 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:25:12. #1.13#
SON DAKİKA: İmren Alaçatıspor, Ayrancılar'ı 5-1 Yenerek Play-Off Umutlarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.