İmren Alaçatıspor, İzmir 1461'e 3-2 Mağlup Oldu - Son Dakika
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İmren Alaçatıspor, İzmir 1461'e 3-2 Mağlup Oldu

İmren Alaçatıspor, İzmir 1461\'e 3-2 Mağlup Oldu

İmren Alaçatıspor, Depozitör İzmir 1461 karşısında 3-2'lik skorla yenilerek 6. sırada kaldı.

02.02.2025 20:51
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Anakaya Lojistik Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden İmren Alaçatıspor, deplasmanda karşılaştığı İzmir 1461'e 3-2 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısında 34. dakikada golü bulan taraf İzmir 1461 oldu. Demirkan Hayrettin Barış attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından İmren Alaçatıspor oyuncusu Soner Sarıçiçek attığı golle ilk yarının sonucunu 1-1 olarak belirledi. Maçın ikinci yarısında, İzmir 1461 oyuncusu Deniz Duran, 58. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. İzmir 1461, bulduğu penaltı pozisyonunu 65. dakikada gole çevirerek skoru 3-1 yaparken, İmren Alaçatıspor oyuncusu Yılmaz Aslandağ, 90+1'de attığı golle maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

İmren Alaçatıspor bu sonuçla 26 puanla 6. sırada yer aldı.

İmren Alaçatıspor ligin 16. haftasında 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00'te sahasında Torosgücü'nü ağırlayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Futbol, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmren Alaçatıspor, İzmir 1461'e 3-2 Mağlup Oldu - Son Dakika

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