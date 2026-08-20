İmzayı attı! Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic'le takım arkadaşı oldu - Son Dakika
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İmzayı attı! Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic'le takım arkadaşı oldu

İmzayı attı! Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic\'le takım arkadaşı oldu
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Emre Mor ve Dusan Tadic'i kadrosunda bulunduran NEC Nijmegen, Ahmetcan Kaplan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Emre Mor ve Dusan Tadic'in formasını giydiği Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan milli savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın bonservisini Ajax'tan aldı. 

AHMETCAN KAPLAN NEC NIJMEGEN'DEN

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen NEC Nijmegen, 23 yaşındaki stoper ile 4 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

İmzayı attı! Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic'le takım arkadaşı oldu

''UZUN SÜREDİR ÇALIŞIYORDUK''

Transferin ardından değerlendirmelerde bulunan NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, Ahmetcan Kaplan'ın takımdaki başarılı performansına dikkat çekerek, bu transferi tamamlamak adına uzun süredir yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Mevcut bir sakatlığı bulunan milli futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine NEC Nijmegen sağlık ekibiyle devam edileceği bildirildi. Carlos Aalbers, Ahmetcan Kaplan’ın Eylül ayındaki milli maç arasından sonra sahalara dönmesini hedeflediklerini belirtti.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon NEC Nijmegen formasıyla 30 maça çıkıp 2 gol kaydeden genç stoper, yeni sezonda da 22 numaralı formayı terletecek.

Dusan Tadic, Emre Mor, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmzayı attı! Milli yıldız, Emre Mor ve Tadic'le takım arkadaşı oldu - Son Dakika

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