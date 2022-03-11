Inaki Pena takdir topladı - Son Dakika
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Inaki Pena takdir topladı

11.03.2022 11:47
Inaki Pena takdir topladı

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı karşılaşmaya sarı-kırmızılıların kalecisi Inaki Pena damga vurdu.

Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı karşılaşmaya sarı-kırmızılıların kalecisi Inaki Pena damga vurdu. Devre arasından Barça'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Pena, bu müsabakada yaptığı kurtarışlarla sarı-kırmızılıların İstanbul'a avantajlı dönmesini sağladı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray Camp Nou'da Barcelona ile 0-0 berabere kalırken, mücadeleye sarı-kırmızılıların kalecisi Inaki Pena damga vurdu. Devre arasında Barça'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Pena, mücadelede yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızılıların İspanya'dan iyi bir sonuçla ayrılmasında büyük rol oynayan İspanyol kaleciyi, Barça taraftarları da gösterdiği performanstan dolayı alkışladı. İspanyol medyası da Pena'ya hayran kaldı.

Başarılı kaleci, karşılaşma öncesinde yapılan basın toplantısında, "Stadyumu görmek için buraya gelmedik" ifadelerini kullanmış ve maça ne kadar konsantre olduğunu göstermişti.

Müsabakanın ardından, Inaki Pena'nın çok iyi iş çıkardığını belirten Barcelona Teknik Direktörü Xavi, "Inaki Pena kalitesini gösterdi. Onun için memnunum" açıklamasında bulundu.

Devre arasında sarı-kırmızılı takıma katılan 23 yaşındaki kaleci, 5'i Süper Lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. - İSTANBUL

Inaki Pena takdir topladı

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Galatasaray, Barcelona, İstanbul, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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