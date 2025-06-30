Kolombiya Açılış Ligi'nin finalinde Independiente Medellin ile Independiente Santa Fe karşı karşıya geldi. Türk futbolseverlerin Süper Lig'den tanıdığı Hugo Rodallega 40 yaşında kariyerinin en unutulmaz şampiyonluğunu yaşadı.
Maça hızlı giren Medellin, 18. dakikada Francisco Fydriszewski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 32'de sahneye çıkan Harold Mosquera ilk yarının 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu.
İkinci yarı uzun süre golsüz devam etti. 78. dakikada aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Hugo Rodallega saha içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Kalan sürede rakibine gol şansı tanımayan Santa Fe şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Son Dakika › Spor › İnanılmaz şampiyonluk öyküsü! 40 yaşında sakat ayağıyla gol attı, gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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