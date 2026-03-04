İnanması zor ama gerçek! Tedesco, Mourinho'nun gerisinde kaldı - Son Dakika
İnanması zor ama gerçek! Tedesco, Mourinho'nun gerisinde kaldı

İnanması zor ama gerçek! Tedesco, Mourinho\'nun gerisinde kaldı
04.03.2026 11:42
İnanması zor ama gerçek! Tedesco, Mourinho\'nun gerisinde kaldı
Haber Videosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligdeki ilk 21 maçta yakaladığı 2.24 puan ortalamasıyla Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun performansı tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde Tedesco, ligdeki ilk 21 maçlık süreçte yakaladığı puan ortalamasıyla Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı.

ZİRVE YARIŞINDA PUAN KAYBI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında önemli puanlar kaybetti. Sarı-lacivertliler bu sonuçların ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Fenerbahçe, geçen sezonun aynı dönemine göre de 4 puan daha az topladı.

21 MAÇTA 13 GALİBİYET

Teknik direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde oynanan 24 maçın 21'inde takımın başında yer aldı. 40 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmaların 13'ünü kazanırken 8'inde sahadan beraberlikle ayrıldı. Tedesco'nun maç başına puan ortalaması ise 2.24 olarak kayıtlara geçti.

Bu performansla Tedesco, Fenerbahçe'nin son dört sezondaki teknik direktörleri arasında ilk 21 lig maçında en düşük üçüncü puan ortalamasına sahip isim oldu. Sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde aynı süreçte 2.57 puan ortalaması yakalamıştı.

MOURINHO'NUN GERİSİNDE

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde aynı periyotta 2.43 puan ortalamasına ulaşmıştı. Domenico Tedesco ise 2.24'lük ortalamayla Mourinho'nun gerisinde kaldı. İtalyan teknik adamın geride bırakabildiği tek isim ise 2022-23 sezonunda görev yapan Jorge Jesus oldu. Jesus o sezon aynı süreçte 2.14 puan ortalaması yakalamıştı.

AVRUPA'DA DA GERİDE KALDI

Tedesco'nun performansı Avrupa kupalarındaki sonuçlarla da kıyaslandı. Jorge Jesus ve Jose Mourinho dönemlerinde Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, İsmail Kartal yönetiminde ise sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerlemişti. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına daha erken veda etti.

Son Dakika Spor İnanması zor ama gerçek! Tedesco, Mourinho'nun gerisinde kaldı - Son Dakika

