Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de yeni yapılanma süreci resmen başladı. Portekizli hocanın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilecek ilk icraat ise takımın motivasyonunu artırmaya yönelik olacak.
Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre, Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin tarihinde kazandığı kupalar ile şampiyonlukların fotoğraflarının Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi. Portekizlinin futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla yönetimden bunu talep ettiği öğrenildi.
Oyuncuların her şeyine hakim olmak isteyen Jesus'un isteği üzerine ekibinde beslenme, uyku uzmanı, psikolog gibi kendi alanında deneyim sahibi isimler de yer alacak. Başarılı teknik adam tüm ayrıntılara dikkat ediyor. Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da toplanacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek Sarı-Lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak.
Son Dakika › Spor › İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı - Son Dakika