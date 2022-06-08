İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı - Son Dakika
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İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı

08.06.2022 14:52
İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başına gelen dünyaca ünlü teknik direktör Joge Jesus, kulüpte ilk icraatlarına başladı. Deneyimli hoca yeni sezonda takıma motivasyon sağlaması için sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukların ve kupaların fotoğraflarının Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin duvarlarında yer almasını istedi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de yeni yapılanma süreci resmen başladı. Portekizli hocanın talimatı doğrultusunda gerçekleştirilecek ilk icraat ise takımın motivasyonunu artırmaya yönelik olacak.

KUPALARIN FOTOĞRAFLARI DUVARLARA ASILACAK

Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre, Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin tarihinde kazandığı kupalar ile şampiyonlukların fotoğraflarının Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi. Portekizlinin futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla yönetimden bunu talep ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE 13 HAZİRAN'DA SAMANDIRA'DA TOPLANACAK

Oyuncuların her şeyine hakim olmak isteyen Jesus'un isteği üzerine ekibinde beslenme, uyku uzmanı, psikolog gibi kendi alanında deneyim sahibi isimler de yer alacak. Başarılı teknik adam tüm ayrıntılara dikkat ediyor. Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da toplanacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek Sarı-Lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak.

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Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Cumhuriyet, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı - Son Dakika


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