İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi - Son Dakika
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İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi

21.03.2022 12:31
İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi

Denizli Amatör Futbol Ligleri alt yaş gruplarında, mücadele eden İncilipınargücü GSK, aynı gün arka arkaya koyulan 2 maça yetişmekte sorun yaşayınca duruma tepki gösterdi.

Denizli Amatör Futbol Ligleri alt yaş gruplarında, mücadele eden İncilipınargücü GSK, aynı gün arka arkaya koyulan 2 maça yetişmekte sorun yaşayınca duruma tepki gösterdi.

19 Mart 2022 tarihinde saat 11.00'de Şirinköy Sahasında İncilipınargücü GSK, Değirmenönüspor U18 takımları karşılaşırken, aynı gün saat 12.00'de U16 yaş kategorisinde Beşyıldızspor- İncilipınargücü GSK maçları oynandı. Buna tepki gösteren İncilipınargücü GSK Başkanı Behçet Arım U18 maçına eksik kadro ile çıkmak zorunda kalarak maçı tamamlayamadıklarını söyledi. Şirinköy Sahası'nda oynanan maça 9 kişi ile çıkan İncilipınargücü GSK, olayı protesto etmek için hakemi düdüğü çalması ile birlikte hareketsiz kalarak oyuna müdahale etmedi. Rakip takım Değirmenönüspor futbolcuları da arkadaşlarının bu tepkisine alkışla destek verdiler. Maç yaklaşık 3-4 dakika sonra İncilipınargücü GSK futbolcularının maçtan ayrılmaları ile son buldu. Bu karşılaşmadan ayrılan futbolcular saat 12.00'de oynanacak karşılaşma için Akkonak Stadı'na hareket etti.

"Bu uygulamayı da gerçekten anlamakta zorlanıyoruz"

Gerek salgın süreci gerekse de kış mevsimi olması ve çeşitli sakatlıkların da buna eklenmesi ile çeşitli sıkıntılar yaşanmasının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan İncilipınargücü GSK Başkanı Behcet Arım, "Bunların yanı sıra birde yakın saatlerde maçların planlanması bizi zor durumda bıraktı. Bizde maça eksik kadro ile çıkmak ve belirli bir zaman sonra sahadan ayrılmak zorunda kaldık. Kulüp olarak tüm yaş gruplarında mücadele eden tamamen alt yapı kulübüyüz. Bu planlamanın iptali için gerekli mercilere başvurduk ancak bir sonuç alamadık. Tarihte hiç olmayan aynı gün ve hemen hemen aynı saatlerde U18 ve U16 yaş grubu maçlarını programa yazılmasından dolayı maalesef ilk maçı oynama şansımız yoktu sahaya çıkmak zorunda kaldık. Aynı gün aynı alt yapı yaş gruplarında maç verilmesini çok manidar buluyoruz. Bu uygulamayı da gerçekten anlamakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi
İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi

YORUMLAR
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Protesto, Denizli, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İncilipınargücü ardı ardına yapılan maça tepki gösterdi - Son Dakika


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