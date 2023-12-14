 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İnebey Anadolu Lisesi Basketbol Takımı İl İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İnebey Anadolu Lisesi Basketbol Takımı İl İkincisi Oldu

Balıkesir İnebey Anadolu Lisesi Basketbol takımı, 2023 Eğitim öğretim sezonu liseler arası genç erkekler Basketbol (A) kategorisi Balıkesir il birinciliği müsabakalarında ikincilik kupasını müzesine götürdü. Okulda yapılan törende öğretmen, çalıştırıcı ve sporcu öğrenciler kutlandı.

İnebey Anadolu Lisesi Basketbol Takımı İl İkincisi Oldu
14.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

Balıkesir İnebey Anadolu lisesi Basketbol takımı İl ikincisi olarak ikincilik kupasını müzesine götürme başarısını elde etti.

2023 2023 Eğitim öğretim sezonu liseler arası genç erkekler Basketbol (A) kategorisi Balıkesir il birinciliği müsabakaları Merkez Körfez ve Marmara olmak üzere üç grupta yapıldı oynanan müsabakalar sonucu gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar yarı final sonrasında da final ve 0çüncülük dördüncülük müsabakası oynama hakkını elde ettiler.

Tüm bu müsabakalar sonrasında İnebey Anadolu lisesi Basketbol takımı İl ikincisi olarak kupayı müzesine götürme başarısını elde etti. Elde edilen bu başarı İnebey Anadolu Lisesi idareci öğretmen ve öğrenciler tarafından okulda coşku ve mutlulukla kutlandı.

Okul müdürü Mustafa Aydın okulda yapılan törende Öğretmen,çalıştırıcı ve sporcu öğrencileri tebrik edip kutlarken hedefi daha büyük başarılar olarak gösterdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Anadolu Lisesi, Balıkesir, basketbol, Körfez, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İnebey Anadolu Lisesi Basketbol Takımı İl İkincisi Oldu - Son Dakika


11:26
Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Genç öğretmen 7'inci kattan atlayarak intihar etti Genç öğretmen 7'inci kattan atlayarak intihar etti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç'tan Avukat Buket Tekışık'ın adliyedeki fotoğraflarına ilk yorum Adalet Bakanı Tunç'tan Avukat Buket Tekışık'ın adliyedeki fotoğraflarına ilk yorum
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48
MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi

Son Dakika
11:26 Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'da genç bir bayan intihar etti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç'tan Avukat Buket Tekışık'ın adliyedeki fotoğraflarına ilk yorum
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 MİT, büyükşehirlerde saldırı talimatı veren PKK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı etkisiz hale getirdi
10:45 Muş'ta başıboş köpekler 73 yaşındaki kadına saldırdı: Kuduz teşhisi konuldu
10:38 Meteoroloji İstanbul için pazar gününü işaret etti! Sıcaklık 10 derece düşecek, yoğun kar bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 11:57:40. #1.12#
SON DAKİKA: İnebey Anadolu Lisesi Basketbol Takımı İl İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement