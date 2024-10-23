İnegöl Belediyespor, Bursa Güner Karakaya Spor Kulübü ile Karşılaşıyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Belediyespor, sezonun 5. Haftasında 27 Ekim Pazar günü 13.00'da İnegöl Kapalı Spor Salonunda Bursa Güner Karakaya Spor Kulübünü konuk edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Liginde 12 takımın mücadele ettiği 2. Grupta yer alan İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geride kalan 4 haftalık periyotta topladığı 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Turuncu lacivertli temsilcimiz 5. Hafta müsabakaları kapsamında İnegöl'de Bursa Güner Karakaya Spor Kulübünü konuk edecek.

Tamamı İnegöllü genç sporculardan oluşan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 27 Ekim Pazar günü 13.00'da İnegöl Kapalı Spor Salonunda rakibi Bursa Güner Karakaya Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyesporlu sporcular, hafta sonu ilçe halkının da tribünlere gelerek destek vermesini bekliyor. Takımda tek hedef ise galibiyet.

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün gençlerinden oluşan şehrin takımına güvendiklerini söyledi. Galibiyetle başladıkları sezonda talihsiz kayıplar yaşandığını ifade eden Başkan Taban, 5'inci haftada Pazar günü Bursa Güner Karakaya Spor Kulübünün misafir edileceğini hatırlatarak "İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek" dedi. - BURSA