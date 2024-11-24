İnegöl Belediyespor, Çaycuma'yı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İnegöl Belediyespor, Çaycuma'yı 3-1 Mağlup Etti

İnegöl Belediyespor, Çaycuma\'yı 3-1 Mağlup Etti

İnegöl Belediyespor, 2. Lig 2. Grup 10. haftasında konuk ettiği Çaycuma Spor Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti. İlk seti kaybeden İnegöl, sonrasında üç set kazanarak sahadan galip ayrıldı ve 9 puanla 9. sırada yer aldı.

24.11.2024 18:55  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2. Lig 2. Grup 10. haftasında konuk ettiği Çaycuma Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İnegöl Belediye Spor Kulübü, ligin 10. haftasında Zonguldak temsilcisi Çaycuma Spor Kulübü'nü konuk etti. İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada İnegöl ekibi 3-1'lik skorla kazandı.

İnegöl Belediyespor ilk seti 18-25 kaybetti. Geriye düşmesine rağmen oyun konsantrasyonunu kaybetmeyen İnegöl takımı, ikinci seti 25-21 kazanmayı bilerek skoru eşitledi. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan turuncu-lacivertliler, 25-19'luk skorla seti tamamlayıp 2-1 öne geçti. İnegöl Belediyespor Son seti 25-21 ile aldı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İnegöl Belediyespor 9 puanla 9. sırada bulunuyor. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl Belediyespor, Çaycuma, Turnuva, İnegöl, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor, Çaycuma'yı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyespor, Çaycuma'yı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.