Erciyes'te 15 Temmuz anma tırmanışı - Son Dakika
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Erciyes'te 15 Temmuz anma tırmanışı

Erciyes\'te 15 Temmuz anma tırmanışı
16.07.2026 15:47  Güncelleme: 15:48
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İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Mihmandar Antrenör Bülent Aktaş liderliğinde 15 Temmuz Şehitlerini anma tırmanışı çerçevesinde Kayseri'de Erciyes Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, Mihmandar Antrenör Bülent Aktaş liderliğinde 15 Temmuz Şehitlerini anma tırmanışı çerçevesinde Kayseri'de Erciyes Dağı tırmanışı gerçekleştirdi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitleri anma adına tırmanış etkinliği düzenledi. Kayseri ilinde bulunan Erciyes dağına 8 kişilik ekiple yapılan tırmanışta, Temmuz ayında karlı zirveler test edildi.

10 Temmuz Cuma günü İnegöl'den hareket ederek 14.30'da Erciyes dağına ulaşan ekip, 1 buçuk saatlik kamp yüküyle çıkış yapıp aynı günün gecesi saat 03.00'de tırmanışa başlayarak saat 07.00 civarı şeytan deresi kulvarına ulaştılar. Kulvarda güneş ısısı sebebiyle yaz mevsimi olmasına rağmen rotada kış şartları mücadele eden ekip, riskli karlı uçurumdan tek tek ip birliği ile zirveye ulaştı. Tırmanış 16.00 itibariyle tamamlanarak İnegöl'e dönüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes'te 15 Temmuz anma tırmanışı - Son Dakika

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