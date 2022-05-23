İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu

23.05.2022 10:54
İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, Ordu'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, Ordu'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Ferdi derecelendirmede, 6 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük olmak üzere 15 madalya ve 2 kategoride Türkiye Şampiyonluğu, 2 kategoride de Türkiye 2'nciliği elde etti.

Gençler ve Büyükler Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde Ordu'da düzenlendi. Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan organizasyonun final etabı, Altınordu ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi'nde yapıldı. İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı da şampiyonada yerini aldı. İnegöl temsilcisi sporcular zorlu etaplardan çıkarak ciddi bir başarı elde etti. Şampiyona sonucunda İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları, 6 birincilik, 4 ikincilik, 5 üçüncülük olmak üzere 15 madalya ve 2 kategoride Türkiye Şampiyonluğu, 2 kategoride de Türkiye 2'nciliği alarak İnegöl'e döndü.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcularından Pawel Biederman 2 kategoride, Ozan Çelik, Sueda Berksoy, Melek Tekin ve Lilianna Biederman ise 1'er kategoride ferdi sıralamada Türkiye Şampiyonu oldu. Hilal Oruç, Gürhan Horasanlı, Azra Coşkun ve Semanur Özdemir ise Türkiye 2'ncisi olmayı başardı. Aleyna Minden 2 kategoride olmak üzere, Azra Coşkun, Pawel Biederman ve Hatice Batur Türkiye 3'üncülüğü elde ederken, İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları toplamda 15 madalya ile İnegöl'e geldi.

Yarışmalar sonucunda takım tasnifinde ise Tarık Şeker, Ozan Çelik ve Pawel Biederman'ın yer aldığı 35 yaş erkekler kategorisi ile Semanur Özdemir, Sueda Berksoy ve Gamze Bayrak'ın yer aldığı 20 yaş bayanlar kategorisinde İnegöl Belediye Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

Aleyna Minden, Azra Coşkun, Nehir Karakoçak, Melek Tekin ve Rabia Aslan'ın yer aldığı 16 yaş bayanlar kategorisi ile Gürhan Horasanlı, Ahmet Yazıcı, Hamza Turna, Egemen Yiğit Bülbül ve Yusuf Vurğun'un yer aldığı 16 yaş erkekler kategorisinde ise Türkiye 2'nciliği elde edildi.

Alınan bu sonuçlarla Oryantiring Ligini zirvede bitiren İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı sporcularından 9 kişi Milli Takım seçme kampına davet edildi. Başarılı sonuçların ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Sporcu ve antrenörümüzü alınan bu başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Milli takım yolunda sporcularımıza başarılar diliyorum. Aynı başarıyı çıtayı yükselterek devam ettireceklerine ve hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine şüphemiz yok" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu
İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu
İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu
İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu
İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
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Düzceli oryantiringçiler 9 madalya Düzceli oryantiringçiler 9 madalya Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı Türkiye'nin en baba yarışması Palandöken'de yapıldı
Kaynak: İHA

Türkiye, İnegöl, Mayıs, Ordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika


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