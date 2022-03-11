İnegöl Belediyespor spor tırmanış takımı kürsüleri fethetti - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl Belediyespor spor tırmanış takımı kürsüleri fethetti

11.03.2022 14:07
İnegöl Belediyespor spor tırmanış takımı kürsüleri fethetti

İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış Takımı, Isparta'da yapılan Türkiye Dağcılık Federasyonu Boulder Türkiye Şampiyonasında kürsüleri fethetti.

İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış Takımı, Isparta'da yapılan Türkiye Dağcılık Federasyonu Boulder Türkiye Şampiyonasında kürsüleri fethetti.

İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları, 2022 sezonu bölge şampiyonalarında Türkiye'deki kategorilerinde 24 sporcuyu arkalarında bırakarak ilk 6'ya dereceyle girmeyi başarmıştı. 9 sporcu, bu başarının ardından 5-6 Mart 2022 tarihlerinde Isparta'da düzenlenen Türkiye Dağcılık Federasyonu Boulder Türkiye Şampiyonasında boy gösterdi. Küçükler C kategorisinde İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcusu Sefa Yaman, gösterdiği performansla rakiplerini yenip Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı kategoride Bilal Eltutan da Türkiye 3'üncülüğünü elde etti. Küçükler E kategorisinde yarışan Muhammed Furkan Yurttutan da Türkiye 3'üncüsü olarak 2022 sezonu Boulder Şampiyonasının finalini madalya ile bitirip milli takım adayı olmayı başardı. Diğer kategorilerde ise alınan sonuçlar şöyle: Küçük kızlar D kategorisinde Nurefşan Sel 5'inci, Hilal Süngü 6'ncı oldu. Bu iki sporcu da finallerde verdikleri mücadele ile beğeni topladı. - BURSA

İnegöl Belediyespor spor tırmanış takımı kürsüleri fethetti

YORUMLAR
500
Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü Oryantiring sporcular 13 madalyayla döndü TİESF Başkanı Bursa'da ağırlanan Ukraynalı sporcuları ziyaret etti TİESF Başkanı Bursa'da ağırlanan Ukraynalı sporcuları ziyaret etti

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Isparta, Türkiye, İnegöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İnegöl Belediyespor spor tırmanış takımı kürsüleri fethetti - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:13:23. #1.12#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyespor spor tırmanış takımı kürsüleri fethetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement