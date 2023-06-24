İnegölspor Başkanı: 'Bizler Sergio Ramos'tan daha büyük bir kulübüz' - Son Dakika
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İnegölspor Başkanı: 'Bizler Sergio Ramos'tan daha büyük bir kulübüz'

24.06.2023 17:54

İnegölspor Başkanı Osman Sevim, Sergio Ramos'un isminin kulüpleriyle anılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ramos'un İnegölspor ile anılması iddiaları üzerine yapılan açıklamada, kulübün yabancı futbolcu oynatamayacağı belirtildi. Başkan Sevim, 'Bizler Sergio Ramos'tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos'tan daha büyük bir ismimiz var' dedi.

İnegölspor Başkanı Osman Sevim, Yıldız futbolcu Sergio Ramos'un isminin kulüpleriyle anılmasıyla ilgili çok konuşulacak açıklamlarda bulundu. Ramos'dan daha büyük olduklarını belirten başkan, "Bizler Sergio Ramos'tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos'tan daha büyük bir ismimiz var" ifadelerini kullandı.

İDDİALAR ÜZERİNE AÇIKLAMA GELDİ

İspanyol futbolcu Sergio Ramos'un ismi, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor ile anıldı. Transfermarkt internet sitesinde yer alan iddia sonrası kulüpten açıklama geldi. Sitede yer alan iddiaya göre, 37 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş ve İnegölspor ilgileniyordu ve bu transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 43 olarak gösterilmişti. Ancak İnegölspor'un bu ilgiden haberi olmadığı gibi yer aldığı 2. Lig'de de yabancı futbolcu oynatılamıyordu.

"RAMOS'TAN DAHA BÜYÜK BİR İSMİMİZ VAR"

Yıldız futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan başkan, "Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos'un İnegölspor ile anılması gerçekten bizleri onurlandırdı. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını tüm Türkiye gibi bizler de biliyoruz. İnegölspor büyük bir camia, tüm Türkiye'ye futbolcu yetiştirmiş bir kulüp. Tüm Türkiye'nin tanıdığı İnegölspor'un adının, dünyada da anılması bizlere gerçekten gurur vermiştir. Bence İnegölspor'un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor'a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos'a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos'tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos'tan daha büyük bir ismimiz var" ifadelerini kullandı.

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Sergio Ramos, İnegölspor, Spor, Son Dakika

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