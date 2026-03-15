İnegölspor Erbaaspor'a 2-1 Yenildi
İnegölspor Erbaaspor'a 2-1 Yenildi

15.03.2026 21:17
İnegölspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu. Son dakikada Özcan Aydın gol attı.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: İbrahim Güner, Ahmet Oğuz Yılmaz, Burak Bakırtas

SULTAN SU İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Hüseyin Afkan (Dk. 66 Taha Cebeci), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu (Dk. 75 Hasan Alp Altınoluk), Yusuf Tursun (Dk. 66 Özcan Aydın), Enes Yılmaz

MERKÜR JET ERBAASPOR: Mustafa Güngör, İbrahim Konuksever, Oğuzhan Aynaoğlu, Şamil Başaran (Dk. 52 Yunus Emre Aydemir), Cemal Şener (Dk. 81 Mustafa Ölçer), Ömer Kandemir, Ahmet Sun (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Melih Altıkulaç, Oğulcan Enes Demiroğlu (Dk. 22 Kağan Kayalı), Serhat Mutlu, Oktay Balcı

GOLLER: Dk. 90+1 Özcan Aydın (İnegölspor), Dk. 28 Ömer Kandemir, Dk. 65 Oğuzhan Aynaoğlu (Pen.) (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Ahmet Özkaya, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş (İnegölspor), Mustafa Güngör (Erbaaspor)

KIRMIZI KART: Ahmet Özkaya (İnegölspor)

2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta maçında Sultan Su İnegölspor, sahasında konuk ettiği Merkür Jet Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

