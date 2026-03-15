İnegölspor, Erbaaspor\'a 2-1 Yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Sultan Su İnegölspor, sahasında Erbaaspor'a 2-1 mağlup oldu.

İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem İbrahim Güner yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Ahmet Oğuz Yılmaz ve Burak Bakırtas üstlendi. Karşılaşmaya etkili başlayan Erbaaspor, 28. dakikada öne geçti. Gelişen atakta savunmadan dönen topu önünde bulan Ömer Kandemir'in sert vuruşu ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 öne geçti. İnegölspor, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. 58. dakikada kazanılan serbest vuruşta Taner Gümüş'ün şutu üst direkten geri döndü. 65. dakikada Erbaaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Oğuz Han Aynaoğlu'nun vuruşu filelerle buluştu ve fark 2'ye çıktı.

Maçın uzatma dakikalarında İnegölspor farkı azaltmayı başardı. 90+1. dakikada ceza sahasında topla buluşan Özcan Aydın'ın vuruşu ağlara gitti ve skor 2-1 oldu. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. - BURSA