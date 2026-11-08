İnegölspor, TFF 2'nci Lig'de sahasında Kütahyaspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
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İnegölspor, TFF 2'nci Lig'de sahasında Kütahyaspor'a 2-1 yenildi

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İnegölspor, TFF 2\'nci Lig\'de sahasında Kütahyaspor\'a 2-1 yenildi
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında Kütahyaspor'a 2-1 yenilerek mağlup oldu. Konuk ekip 3. dakikada Çağrı Fedai ve 87. dakikada Latif Aklan'ın golleriyle kazanırken, İnegölspor'un tek sayısı 33. dakikada Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mehmet Terece, Mehmet Kirişçioğlu, Kadir Kara

İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Mete Sevinç, Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (Dk. 89 Behzat Dede), Furkan Sakı, Muratcan Tutal (Dk. 89 Kerem Duran), Yusuf Tursun, Uğur Çetinkaya (Dk. 63 Kaan Akyazı), Oğuz Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Görkem İbrahim Demirel (Dk. 63 Erdem Aygül)

KÜTAHYASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Emir Can Çelik, Tarkan Serbest (Dk. 72 Latif Aklan), Şemsettin Ender Kılıç, Semih Karadeniz, Berk Yıldız (Dk. 63 Halil Sönmez), Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+5 Onur İnan), Çağrı Fedai, Serkan Köse, Çınar Tarhan (Dk. 63 Burak Evren),

GOLLER: Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar (İnegölspor)- Dk. 3 Çağrı Fedai, Dk. 87 Latif Aklan (Kütahyaspor)

SARI KARTLAR: Uğur Çetinkaya (İnegölspor) – Tarkan Serbest, Berk Yıldız (Kütahyaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Kütahyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuHasan Hüseyin AcarİnegölsporSporSon Dakika

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