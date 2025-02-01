İnfo Yatırım Karşıyaka, Çanakkale'den İklimya Demir'i Transfer Etti - Son Dakika
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İnfo Yatırım Karşıyaka, Çanakkale'den İklimya Demir'i Transfer Etti

İnfo Yatırım Karşıyaka, Çanakkale\'den İklimya Demir\'i Transfer Etti

Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda zirve takipçisi olan İnfo Yatırım Karşıyaka, dış transferde Çanakkale Belediyespor'dan smaçör İklimya Demir ile sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki voleybolcu, takıma güç katmak amacıyla transfer edildi.

01.02.2025 14:48  Güncelleme: 14:49
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KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka, dış transferde Çanakkale Belediyespor'dan smaçör İklimya Demir ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Beylikdüzü, Altınoluk, Adam Voleybol, Azerrail Baku kulüplerinde görev yapan 20 yaşındaki voleybolcu sezonun ilk yarısında Karşıyaka ile aynı grupta yer alan Çanakkale ekibinde görev yaptı. 1.80 boyundaki İklimya'nın smaç yüksekliği 305, blok yüksekliği 295 santimetre olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Play-Off'u garantilemiş olmanın heyecanıyla birlikte takımımızı daha da güçlendirmek adına önemli bir hamle daha yaptık. Kadro genişliğimizi artırarak yoğun maç trafiğinde daha güçlü ve dinamik bir performans sergilemek için Çanakkale'den yetenekli smaçör İklimya Demir'i renklerimize bağladık. Bu transferle birlikte Sultanlar Ligi hedefimiz doğrultusunda tüm şartları sonuna kadar zorlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz belli, yolumuz net" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İnfo Yatırım Karşıyaka, Çanakkale'den İklimya Demir'i Transfer Etti - Son Dakika

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