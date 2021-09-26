ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Erhan Gürsel
Darüşşafaka: Caupain 15, Boothe 12, McCullough 8, Pineiro 7, Olaseni 6, Doğuş Özdemiroğlu 5, Eray Akyüz 5, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler, Bora Yaşar, Troy Selimşav, Görkem Doğan 1
Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 12, Shayok 13, Pierre 15, Booker 8, Vesely 2, de Colo 14, Biberovic 7, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer, Metecan Birsen
1. Periyot: 13-20
Devre: 26-40
3. Periyot: 44-55
5 faulle çıkanlar: 36.45 McCullough, 38.34 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
ING Basketbol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko yeni başantrenörü Alexander Djordjevic yönetiminde Darüşşafaka'yı 75-65 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Kaynak: AA
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