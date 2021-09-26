ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 12, Shayok 13, Pierre 15, Booker 8, Vesely 2, de Colo 14, Biberovic 7, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer, Metecan Birsen

DEVA Partisi ve AK Parti bir araya gelir mi? Babacan'dan canlı yayında net sözler: Mümkün değil