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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

26.09.2021 22:49
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Volkswagen ArenaHakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Erhan GürselDarüşşafaka: Caupain 15, Boothe 12, McCullough 8, Pineiro 7, Olaseni 6, Doğuş Özdemiroğlu 5, Eray Akyüz 5, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler, Bora Yaşar, Troy Selimşav, Görkem Doğan 1Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 12, Shayok...

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Erhan Gürsel

Darüşşafaka: Caupain 15, Boothe 12, McCullough 8, Pineiro 7, Olaseni 6, Doğuş Özdemiroğlu 5, Eray Akyüz 5, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler, Bora Yaşar, Troy Selimşav, Görkem Doğan 1

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 12, Shayok 13, Pierre 15, Booker 8, Vesely 2, de Colo 14, Biberovic 7, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 2, Şehmus Hazer, Metecan Birsen

1. Periyot: 13-20

Devre: 26-40

3. Periyot: 44-55

5 faulle çıkanlar: 36.45 McCullough, 38.34 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko yeni başantrenörü Alexander Djordjevic yönetiminde Darüşşafaka'yı 75-65 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Can Maxim Mutaf, Emin Moğulkoç, Sinan Güler, Volkswagen, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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