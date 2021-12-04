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Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75

04.12.2021 22:15
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Polat Parlak, Batuhan SöylemezoğluFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 10, Onur Alp Bitim 16, Andrews 6, Hayes 4, Dudzinski 5, Freeman 23, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al 3, Akif Egemen Güven 14ALİAĞA PETKİMSPOR: Wright-Foreman 22, Doğukan Şanlı...

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Polat Parlak, Batuhan SöylemezoğluFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 10, Onur Alp Bitim 16, Andrews 6, Hayes 4, Dudzinski 5, Freeman 23, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al 3, Akif Egemen Güven 14ALİAĞA PETKİMSPOR: Wright-Foreman 22, Doğukan Şanlı 3, Ramirez 5, Hakan Sayılı 4, Aldridge 9, Sinan Sağlam, Hamilton 10, Thomas 9, Erol Can Çinko 8, Nusret Yıldırım 5, Murat Kozan1'İNCİ PERİYOT: 18-20İLK YARI: 39-343'ÜNCÜ PERİYOT: 62-495 FAUL: 39.05 Doğukan Şanlı (Aliağa Petkimspor), 39.40 Akif Egemen Güven (Frutti Extra Bursaspor)ING Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Aliağa Petkimspor'u 81-75 mağlup etti.Frutti Extra Bursaspor maça iyi başlayamazken, konuk ekip etkili oldu. Aliağa Petkimspor, Hamilton ve Erol ile üçlük bulurken Bursaspor Dudzinski ile karşılık verdi. Bir ara 6 sayı geriye düşen yeşil-beyazlılar, 8 sayılık bir seri yakalayarak TV molasına önde girdi. Karşılıklı atılan sayıların ardından konuk ekip ilk periyodu 20-18 önde kapadı.İkinci çeyreğe Thomas ve Foreman'ın 5 sayılık serisiyle başlayan konuk ekip, farkı 7 sayıya çıkardı. Yeşil-beyazlılar, son 5 dakika 24 saniye kala Fremaan'ın üçlüğü ile skora denge getirdi. İkinci çeyreğin son anlarında toparlanan Frutti Extra Bursaspor, devreye 39-34 önde girdi.Üçüncü çeyreğe baskısını arttırarak başlayan ev sahibi ekip, Egemen Güven ve Freeman ile arka arkaya sayılar buldu. Aliağa Petkimspor, Bursaspor'un etkili performansına Foreman ve Hamilton ile karşılık vermeye çalışsa da ev sahibi Onuralp ve Freeman'ın etkili oyunuyla son periyoda 62-49 önde girdi.Son periyoda Aliağa Petkimspor 10-0'lık bir seri ile başlarken yeşil-beyazlılar, Freeman'ın attığı üçlük ile tekrar toparlandı. Konuk ekibin etkili oyununa hemen cevap veren Frutti Extra Bursaspor, son dakikalarda farkı tekrar çift hanelere çıkardı. Maçın son anlarında kontrolü elinden bırakmayan Frutti Extra Bursaspor maçı 81-75 kazandı.Bursaspor'da Freeman 23 sayı atarken Onuralp 16, Egemen Güven 14 sayı kaydetti.

- Bursa
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75
Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75

Mehmet Keseratar, Egemen Güven, Needham, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Aliağa Petkimspor: 81-75 - Son Dakika Spor


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