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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

11.12.2021 19:21
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Erhan GürselHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Batuhan Güvenen 5, Bilgehan Diril 22, Ahmet İkbal Demir 5, Onur Özkapıcı 25, Hüseyin Çevirgen 21, Emirhan Beşer, Kadir Han Ayhopa, Bilal Buğra Kaban 2, Abdulalh Gümüş,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Erhan Gürsel

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Batuhan Güvenen 5, Bilgehan Diril 22, Ahmet İkbal Demir 5, Onur Özkapıcı 25, Hüseyin Çevirgen 21, Emirhan Beşer, Kadir Han Ayhopa, Bilal Buğra Kaban 2, Abdulalh Gümüş, Kayra Can Müezzinoğlu 3

Anadolu Efes: Yiğitcan Saybir 43, Tolga Geçim 26, Ömer Can İlyasoğlu 24, Erten Gazi 17, Petrusev 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 14

1. Periyot: 13 -46

Devre: 33-75

3. Periyot: 47-113

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 140-83 mağlup etti.

Maçın ilk periyodu konuk ekip Anadolu Efes'in 46-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında farkı 42 sayıya çıkararak soyunma odasına 75-33 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında da hızlı hücum ve dış atışlarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 3. periyodunu 113- 47 önde tamamladığı karşılaşmayı 140-83 kazandı.

Öte yandan HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Anadolu Efes karşılaşmasına yerli ve genç oyuncularla saha çıktı.

Emin Moğulkoç, Sigorta, Gümüş, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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