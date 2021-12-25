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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

25.12.2021 18:03
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Umut Özgün ErgünDarüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 16, Olaseni 16, Pineiro 11, Caupain 4, Boothe 10, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 4, McCullough 5, Troy Selim Şav 5, Can Maxim MutafBeşiktaş Icrypex: Lawson 4, Whitehead 19, Kenan Sipahi...

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Umut Özgün Ergün

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 16, Olaseni 16, Pineiro 11, Caupain 4, Boothe 10, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 4, McCullough 5, Troy Selim Şav 5, Can Maxim Mutaf

Beşiktaş Icrypex: Lawson 4, Whitehead 19, Kenan Sipahi 20, Bluiett 9, Furkan Haltalı 6, Ercan Osmani 12, Reaves 2, Yağız Aksu, Egehan Arna 1

1. Periyot: 19-7

Devre: 31-24

3. Periyot: 45-43

Normal süre: 64-64

Beş faulle çıkan: 38.45 Pineiro (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka, uzatmaya giden maçta Beşiktaş Icrypex'i 76-73 yendi.

Darüşşafaka ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 7. kez mağlup oldu.

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Emin Moğulkoç, Kenan Sipahi, Sinan Güler, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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