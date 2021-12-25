Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Umut Özgün Ergün
Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 16, Olaseni 16, Pineiro 11, Caupain 4, Boothe 10, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 4, McCullough 5, Troy Selim Şav 5, Can Maxim Mutaf
Beşiktaş Icrypex: Lawson 4, Whitehead 19, Kenan Sipahi 20, Bluiett 9, Furkan Haltalı 6, Ercan Osmani 12, Reaves 2, Yağız Aksu, Egehan Arna 1
1. Periyot: 19-7
Devre: 31-24
3. Periyot: 45-43
Normal süre: 64-64
Beş faulle çıkan: 38.45 Pineiro (Darüşşafaka)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka, uzatmaya giden maçta Beşiktaş Icrypex'i 76-73 yendi.
Darüşşafaka ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 7. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
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