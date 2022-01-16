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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

16.01.2022 20:33
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Sinem TetikAliağa Petkimspor: Gary Browne 27, Armand 23, Sinan Sağlam, Aldrdige 7, Thomas 21, Erol Can Çinko, Eray Akyüz, Hamilton 15, Metehan Akyel 2, Nusret YıldırımFenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 10, Polonara 11, Pierre 5,...

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Serhat Büker, Sinem Tetik

Aliağa Petkimspor: Gary Browne 27, Armand 23, Sinan Sağlam, Aldrdige 7, Thomas 21, Erol Can Çinko, Eray Akyüz, Hamilton 15, Metehan Akyel 2, Nusret Yıldırım

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 16, Şehmus Hazer 10, Polonara 11, Pierre 5, Ahmet Düverioğlu 3, İsmet Akpınar 9, Guduric 14, Booker 16, Metecan Birsen, Tarık Biberovic 6, Floyd

1. periyot: 21-19

Devre: 47-36

3. periyot: 57-57

Normal süre: 82-82

ING Basketbol Süper Ligi 17. haftasında normal süresi 82-82 biten müsabakada Aliağa Petkimspor, uzatma sonunda Fenerbahçe Beko'yu 95-90 yendi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip karşısında Şehmus Hazer'le üst üste 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 8-5 öne geçti. İlk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçilen periyotta 19-12 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'nun 19-19 beraberliği yakaladığı periyodu Metehan Akyel'in basketiyle 21-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta 14. dakikada Tarık Biberovic'in 3 sayılık basketiyle 30-29 üstünlük kuran rakibi karşısında üst üste 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, 11-0'lık seriyle 10 sayılık farka ulaştı: 40-30. Kalan bölümde aradaki farkı 13 sayıya (47-34) kadar çıkaran Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 47-36 önde gitti.

Üçüncü periyoda Booker ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Aliağa Petkimspor, 23. dakikayı 52-45 üstün geçti. Melih Mahmutoğlu ve Booker'la etkili olan Fenerbahçe Ülker periyodun bitimine 1 dakika 50 saniye kala Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle 57-54 öne geçti. Periyot 57-57 eşitlikle tamamlandı.

Dördüncü periyoda Guduric'in faul atışından bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, 3 sayılık basketlerle etkili olduğu bölümde aradaki farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 71-62. Son bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, bitime 32 saniye kala Armand'ın 3 sayılık basketiyle 82-82 eşitliği sağladı. Normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma periyodunda daha etkili olan Aliağa Petkimspor, müsabakadan 95-90 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a dönen başantrenör Aleksandar Djordjevic'in yerine takımın başında Goran Bjedov yer aldı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Basketbol Süper Ligi, Melih Mahmutoğlu, Sinan Sağlam, Mehmet Şahin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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