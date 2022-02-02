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Aliağa Petkimspor: 94-73 - Son Dakika

Aliağa Petkimspor: 94-73

02.02.2022 21:16
Aliağa Petkimspor: 94-73

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi 2, Egehan Arna 12, Furkan Haltalı 5, Jefferson 24, Ercan Osmani 13, Yağız Aksu 2, Ata Kahraman 10, Oğuzhan Göktepe 4, Lawson 10, Mehmet Yağmur 2, Reaves 10ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan...

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi 2, Egehan Arna 12, Furkan Haltalı 5, Jefferson 24, Ercan Osmani 13, Yağız Aksu 2, Ata Kahraman 10, Oğuzhan Göktepe 4, Lawson 10, Mehmet Yağmur 2, Reaves 10ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan Sağlam 4, Armand 14, Thomas 10, Ramirez 17, Aldridge 8, Doğukan Şanlı, Erol Can Çinko 4, Gökay Hacıoğlu 1, Hakan Sayılı 7, Hamilton 2, Metehan Akyel 61'İNCİ PERİYOT: 21-21İLK YARI: 49-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u 94-73 mağlup etti.


- İstanbul
Aliağa Petkimspor: 94-73
Aliağa Petkimspor: 94-73
Aliağa Petkimspor: 94-73
Aliağa Petkimspor: 94-73
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Mehmet Yağmur, Kenan Sipahi, Erşan Kartal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor: 94-73 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Aliağa Petkimspor: 94-73 - Son Dakika
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