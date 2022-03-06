ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
TOFAŞ: Shepherd 15, Yiğit Arslan 19, Simmons 9, Cook 22, Zubcic 5, Cruz, Emre Tanışan 9, Bora Satır, Muhsin Yaşar 4
Frutti Extra Bursaspor: Needham 35, Onuralp Bitim 12, Andrews 12, Hayes 11, Dudzinski 7, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Ömer Utku Al 11, Ayberk Olmaz 2
1. Periyot: 20-33
Devre: 32-53
3. Periyot: 60-71
BURSA (A) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Frutti Extra Bursaspor, TOFAŞ'ı 90-83 yendi.
Kaynak: AA
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