ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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ING Basketbol Süper Ligi

06.03.2022 18:56
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Ozan Çakar, Umut Özgün ErgünTürk Telekom: Perez 4, Clemmons 10, Erdi Gülaslan 5, Samet Geyik 8, Johnson 25, Berk Demir 8, Ellis 12, Dorukhan Engindeniz, Terrel 8, Can Uğur Öğüt 4Anadolu Efes: Bryant 9, Moerman 13, Buğrahan Tuncer 16, Pleiss...

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Ozan Çakar, Umut Özgün Ergün

Türk Telekom: Perez 4, Clemmons 10, Erdi Gülaslan 5, Samet Geyik 8, Johnson 25, Berk Demir 8, Ellis 12, Dorukhan Engindeniz, Terrel 8, Can Uğur Öğüt 4

Anadolu Efes: Bryant 9, Moerman 13, Buğrahan Tuncer 16, Pleiss 10, Micic 24, Beaubois 13, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu 1, Erten Gazi 2, Akif Egemen Güven 8

1. Periyot: 24-30

Devre: 40-51

3. Periyot: 56-77

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 99-84 yendi.

Karşılaşmaya iki takım da sayı bularak başlarken mücadelenin ilk 5 dakikası 14-11 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. İki takım da hücumda etkinliğini sürdürürken ilk periyodu Anadolu Efes, 30-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında farkı 2'ye (28-30) indiren Türk Telekom'a boyalı alandaki etkili oyunuyla karşılık veren Anadolu Efes, mücadelenin 15. dakikasını 41-30 önde geçti. Dış atışlardaki etkinliğini sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 51-40 üstün girdi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Türk Telekom, 22. dakikada farkı 6 sayıya (45-51) indirdi. Bu dakikadan sonra boyalı alanda katı savunma uygulayan Anadolu Efes, dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı açmasını bildi. Lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 21 sayı farkla 77-56 önde bitirdi.

Final periyoduna her iki takım da hücumda etkili oynayarak başladı. Müsabakanın başından itibaren skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, maçı 99-84 kazandı.

Öte yandan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

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Alper Altuğ Köselerli, Can Uğur Öğüt, Ozan Çakar, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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