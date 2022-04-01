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ING Basketbol Süper Ligi

01.04.2022 21:50
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat CinerHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 4, Şafak Edge, Hamilton 17, Hayes 14, Filipovity 4, Mertcan Solkol 5, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 11, Barış Ülker 4, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2Fenerbahçe...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Murat Ciner

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 4, Şafak Edge, Hamilton 17, Hayes 14, Filipovity 4, Mertcan Solkol 5, Berkan Aksu, Bilgehan Diril 11, Barış Ülker 4, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 11, Şehmus Hazer 14, Starks 18, Pierre 5, Vesely 9, İsmet Akpınar 12, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberoviç 8, Guduric 5, Booker 3, Ahmet Düverioğlu 14

1. Periyot: 12 -22

Devre: 29- 45

3. Periyot: 46 -66

5 faulle çıkan: 33.36 Guduric (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 99 - 61yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-12 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı lacivertliler, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında soyunma odasına 45-29 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 66-46 önde geçtiği müsabakadan 99-61 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Sorgun Belediyespor Avşar Madensuyu Afyon Belediyespor maçına hazırlanıyor Sorgun Belediyespor Avşar Madensuyu Afyon Belediyespor maçına hazırlanıyor

Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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