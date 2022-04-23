ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

23.04.2022 17:18
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan KöyiçiFenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Henry 5, Pierre 10, Booker 13, Vesely, Metecan Birsen 14, İsmet Akpınar 3, Tarık Biberoviç 8, de Colo 9, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 9Türk Telekom: Erdi Gülaslan 1,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Henry 5, Pierre 10, Booker 13, Vesely, Metecan Birsen 14, İsmet Akpınar 3, Tarık Biberoviç 8, de Colo 9, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 9

Türk Telekom: Erdi Gülaslan 1, Ellis 8, Perez 7, Dawkins 6, Johnson 16, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz 8, Burak Gözeneli 10, Arda Özdoğan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es

1. Periyot: 28-12

Devre: 50-31

3. Periyot: 75-45

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-63 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk beş dakikası karşılıklı basketlerle geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, farkı hızla açtı ve ilk çeyreği 16 sayı farkla üstün bitirdi: 28-12.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 16. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 39-20. Fenerbahçe soyunma odasına da 50-31 üstün gitti.

İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım üçüncü çeyreğin sonunda Şehmus Hazer ile bulduğu basketle maçtaki en büyük farkı yakaladı: 75-45.

Dördüncü periyoda 29 sayı üstünlükle giren sarı-lacivertliler salondan da 92-63 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinin sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Koleji anaokulu öğrencileri dans gösterisi gerçekleştirdi.

YORUMLAR
500
Yılmaz Vural'ın 'Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?' sorusuna verdiği cevap kahkahalara boğdu Yılmaz Vural'ın 'Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?' sorusuna verdiği cevap kahkahalara boğdu İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası! İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası! Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi! Fenerbahçe'de ayağı kırılan Miguel Crespo ameliyat edildi!

Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Kaan Büyükçil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit babasına verdiği haber yüreklere su serpti
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:18 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
16:04 Bahar Candan yatağın üzerindeki fotoğrafıyla fazla oynayınca bambaşka biri oldu
15:47 Ronaldo golünü kaybettiği bebeğine adadı
15:42 Cumhurbaşkanından 23 Nisan mesajı: Güzelleştirirse dünyayı çocuklar güzelleştirir!
15:37 Pınar Altuğ amuda kalktı! Fit haline övgü yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 17:26:21. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement