ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 8, Henry 5, Pierre 10, Booker 13, Vesely, Metecan Birsen 14, İsmet Akpınar 3, Tarık Biberoviç 8, de Colo 9, Ahmet Düverioğlu 13, Melih Mahmutoğlu 9
Türk Telekom: Erdi Gülaslan 1, Ellis 8, Perez 7, Dawkins 6, Johnson 16, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz 8, Burak Gözeneli 10, Arda Özdoğan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es
1. Periyot: 28-12
Devre: 50-31
3. Periyot: 75-45
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 92-63 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk beş dakikası karşılıklı basketlerle geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele alan ev sahibi takım, farkı hızla açtı ve ilk çeyreği 16 sayı farkla üstün bitirdi: 28-12.
İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 16. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 39-20. Fenerbahçe soyunma odasına da 50-31 üstün gitti.
İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım üçüncü çeyreğin sonunda Şehmus Hazer ile bulduğu basketle maçtaki en büyük farkı yakaladı: 75-45.
Dördüncü periyoda 29 sayı üstünlükle giren sarı-lacivertliler salondan da 92-63 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreğinin sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Koleji anaokulu öğrencileri dans gösterisi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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