ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor'da hedef ligde tutunabilmek - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor'da hedef ligde tutunabilmek

25.06.2022 11:47
ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor'da hedef ligde tutunabilmek

ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol'un başantrenörü Engin Gençoğlu, ilk sene lige adapte olmayı, ikinci sene ise takımı Avrupa kupalarına katılacak seviyeye getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor Basketbol'un başantrenörü Engin Gençoğlu, ilk sene lige adapte olmayı, ikinci sene ise takımı Avrupa kupalarına katılacak seviyeye getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beysu Konyaspor Basketbol'a 2022'nin şubat ayında geldiğini, büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Yönetim, oyuncu ve taraftarlarla çok güzel bir uyum yakalandığına değinen Gençoğlu, play-off maçlarının çok zorlu geçmesine rağmen bu destek ve uyum sayesinde şampiyonluğun geldiğini dile getirdi.

Gençoğlu, play-off final serisinde saha avantajının Samsunspor'da olmasına rağmen seriyi 3-1 tamamlayarak Süper Lig'e çıkmayı başardıklarını kaydetti.

Konyaspor'un 100. yılında böyle bir başarıyı elde ettikleri içini ayrıca mutlu olduklarını vurgulayan Gençoğlu, "Kulüp Başkanımız Fatih Özgökçen ve yönetim kurulumunun bizden 100. yıla özel bir isteği vardı. Takımımızı mutlaka Süper Lig'de görmek istiyorlardı. Biz de bunu başardığımız için çok mutluyuz." dedi.

"Alt ligde verdiğimiz coşkuyu Süper Lig'de de vereceğiz"

Beysu Konyaspor Basketbol Takımı'nın Süper Lig'deki ilk iki yılının geçiş senesi olduğunu aktaran Engin Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Yani biz lige adapte olmalıyız. Ligde çıkabildiğimiz yere kadar çıkmalıyız. Daha doğrusu ligde tutunma senemiz, geçiş senemiz olması lazım. Yukarı ne kadar gidebiliyorsak, aşağı ne kadar düşmüyorsak bizim için o kadar iyi olacak. Başkanımız bize her zaman, 'İnsanlar sahada sizin mücadele etmenizi istiyor. Siz mücadele edin. Galibiyet geliyor.' demişti. Şimdi biz de Süper Lig'de yeni bir ekip olarak hep mücadele edip, nereye kadar gidebiliyorsak oraya kadar gideceğiz. İlk sene geçiş senesi olduğu için çok önemli."

Ligde ikinci sene Avrupa kupalarına kalabilecek bir ekip oluşturmak istediklerini anlatan Gençoğlu, "O yüzden biz olaya iki senelik bakıyoruz. Yani yerli transferimizi bitirdikten sonra, yabancı transferimizi çok inceleyip sık dokuduğumuz zaman inanıyorum ki bir alt ligde yaptığımız o mücadeleci, heyecan verici, enerjik, bütün seyirciyi coşturan ekibi Süper Lig'de de oluşturacağımızı, o maçları izleteceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Bazı Türk oyuncuların transferi bitmek üzere"

Süper Lig'e dezavantajla başlayacaklarını, Türk transferlerin çoğunun bittiğine dikkati çeken Engin Gençoğlu, "İki hafta önce belirlediğim bazı Türk oyuncuları bekletiyordum. Onların transferini bitirmek üzereyim. Yabancı konusunda acele etmiyoruz. İncelemeye ve izlemeye başladık. Konyaspor'a yakışacak, sahada mücadele edecek, seyirciyi heyecanlandıracak 5 yabancı oyuncuyu bulup kadromuzu oluşturmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konya'da yaşlısından gencine herkesin kendilerini desteklediğini anlatan Gençoğlu, tribünlerde her türlü insan mozaiğini görebilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini, taraftar konusunda şanslı olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

basketbol, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Beysu Konyaspor'da hedef ligde tutunabilmek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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