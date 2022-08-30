Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 28 yaşındaki Gülaslan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erdi Gülaslan ve Anosike'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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