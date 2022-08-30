Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erdi Gülaslan ve Anosike'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erdi Gülaslan ve Anosike'yi kadrosuna kattı

30.08.2022 15:18
Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erdi Gülaslan ve Anosike'yi kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şutör guard Erdi Gülaslan ile ABD'li pivot O.D. Anosike'yi transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şutör guard Erdi Gülaslan ile ABD'li pivot O.D. Anosike'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 28 yaşındaki Gülaslan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Basketbola Basket Bornova'da başlayan Gülaslan, son iki sezonu Türk Telekom'da geçirdi. Geçen sezon 26 maçta görev alan Gülaslan, ortalama 19,7 dakika süre alıp 5,5 sayı, 1,5 asist ortalamasıyla oynadı.

Yabancı transferinde de kulüp, Fransa'nın Cholet Basket takımından 31 yaşındaki ABDİ'li pivot O.D. Anosike ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Manisa Büyükşehir Belediyespor, Erdi Gülaslan ve Anosike'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

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