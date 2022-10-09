Kayseri haberi... Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 71 Beşiktaş: 69 - Son Dakika
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Kayseri haberi... Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 71 Beşiktaş: 69

09.10.2022 17:08
Kayseri haberi... Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 71 Beşiktaş: 69

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip sahadan 2 sayı farkla 71-69 üstün ayrılarak sezona galibiyetle başladı.

Salon: Kadir Has Spor

Hakemler: Ali şakacı xx, Doğu Berk İnnal xx, Almila Kocabaş xx

Melikgazi Kayseri Basketbol: Lyndra Shajuan Weaver xxx 18, Sevgi Tonguç xx 2, Zeynep Öykü Kalbisağde, Burcu Yağan xx 10, Mısra Albayrak xx 4, Şuğranur Hatice Sönmez xx 7, Ezninne Josephine Kalu xxx 20, Daugile Saraukaite xx 10

Beşiktaş: Dana Kiana Evans xxx 28, Yağmur Kübra Taşar x 2, Meltem Topaloğlu xx 7, İrem Naz Topuz xx 8, Kübra İmren Sevindik x, Elif Bayram x 6, Mia Draskicevic x, İnci Güçlü x 5, Taya Davis Reimer xx 13

1. Periyot: 19-20 (Beşiktaş lehine)

Devre: 37-34 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 58-51 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri haberi... Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Melikgazi Kayseri Basketbol: 71 Beşiktaş: 69 - Son Dakika
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