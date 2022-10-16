ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.10.2022 16:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Tekin, Barış TurgutBeşiktaş: İrem Naz Topuz 1, Evans 12, Meltem Topaloğlu 5, Reimer 17, İnci Güçlü 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2Nesibe Aydın:...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Samet Tekin, Barış Turgut

Beşiktaş: İrem Naz Topuz 1, Evans 12, Meltem Topaloğlu 5, Reimer 17, İnci Güçlü 4, Yağmur Kübra Taşar 2, Kübra İmren Sevindik, Draşkiçeviç, Zeynep Can 2, Nur Nihan Dabakoğlu 2

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 24, Thomas 9, Egbo 15, Nelson 18, Derin Yaya, Duygu Özen 6, Gülşah Duman Bıçakçı 11, Beylem İlba, İlayda Güner 5

1. Periyot: 13-24

Devre: 25-42

3. Periyot: 35-62

Beş faulle çıkan: 36.46 İnci Güçlü (Beşiktaş)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Beşiktaş'ı 88-45 mağlup etti.

Bu sonuçla Nesibe Aydın, ikinci galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise ikinci yenilgisini yaşadı.

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Kaynak: AA

Zeynep Can, İnci Güçlü, Beşiktaş, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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