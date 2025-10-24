İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'in tasfiye kararı sonrası 12 puanı silindi - Son Dakika
İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'in tasfiye kararı sonrası 12 puanı silindi

24.10.2025 21:48
158 yıl önce kurulan ve İngiltere'nin en köklü takımlarından bir olan Sheffield Wednesday'in 12 puanı EFL tarafından silindi. Bu kararın ardından 6 puanı bulunan Sheffield Wednesday'ın yeni puanı -6 oldu.

158 yıl önce kurularak İngiltere'nin en köklü takımlarından biri olan Sheffield Wednesday, aldığı kara bir haberle yıkıldı.

EFL TARAFINDAN 12 PUANLARI SİLİNDİ

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday, tasfiye kararının ardından 12 puan silme cezası aldı. İngiliz Futbol Ligi (EFL) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "EFL, Sheffield Wednesday yöneticisi Dejphon Chansiri'nin hem kulübe hem de sahibi olan şirkete yöneticiler atamak için gerekli adımları attığına dair resmi bildirimi aldığını doğruladı. Bu gelişme, tüm kulüpler tarafından kabul edilen yönetmelik gereği otomatik olarak 12 puanın düşürülmesiyle sonuçlanırken, aynı zamanda Sheffield Wednesday'e yeni sahiplik altında başarılı bir satış ve güvenli bir gelecek için işleri ilerletme fırsatı da sunuyor." denildi.

YENİ PUANLARI -6 OLDU

İngiliz medyası, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi'nin kulübe tasfiye dilekçesi vermeye hazırlandığını ortaya çıkarmıştı. Bu kararla, 24 takımlı Championship'te 6 puanla son sırada yer alan Sheffield Wednesday, eksi altı puana düşürüldü.

Kaynak: AA

Futbol, Spor

21:23
