İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu - Son Dakika
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Spor

İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Leeds United'ın 24 yaşındaki stoperi Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formasıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada büyük tepkiye sebep oldu. Taraftarlar, 2000 yılında İstanbul'da Galatasaray maçı öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus'a saygısızlık yapıldığını belirtti. Leeds United kulübü, Ampadu'nun bu durumla ilgisi olmadığını açıkladı.

16.05.2025 17:21
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İngiltere'de Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United'ın 24 yaşındaki stoperi Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından sıcak gelişmeler yaşandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Leeds United taraftarları, Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafı üzerine sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yaptı. İngiliz taraftarlar, 2000 yılında İstanbul'da Galatasaray maçı öncesi çıkan kavgada hayatını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus'a saygısızlık yapıldığını dile getirdiler.

İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

"GÖRSELLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Ampadu'ya yönelik tepkilerin artması üzerine Leeds United açıklama yaptı. İngiliz ekibinin açıklamasında, "Ethan, birkaç ay önce partnerinden ayrılmıştır ve söz konusu görselle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajik kaybın farkında ve bu konuda hassastır. Kulüp, bu zorlu süreçte Ethan'ın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica eder. Kaptanımız, bu sezon saha içinde ve dışında gösterdiği liderlikle kulübe, tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir" ifadeleri yer aldı.

İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

LEEDS'E ANINDA YANIT VERDİ

Bu açıklamanın ardından Ethan Ampadu'nun eski eşi Saara Sa, İngiliz ekibinin açıklamasına cevap verdi. Saara Sa'nın açıklamasında, "İstanbul'da hayatını kaybeden iki kişinin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben Türküm ve oğlumuz da kısmen Türk. Galatasaray, ailemin yıllardır desteklediği takımdır. Biz çocuğumuzun ebeveynleriyiz ve Ethan, fotoğrafın farkındaydı. Leeds United'ın yalan içeren bir açıklama yaparak yanlış bir hikaye anlatmamasını rica ederim" ifadelerini kullandı.

Leeds United AFC, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Fahri Sağgül:
    Hadi Leen şu çocuklar bari kötü emeklerinize alet etmeyin haa birde avrupalılar çok demokrattı herşeye saygı duyarlardı yok öyle birşey işlerine nasıl gelirse öyle 33 2 Yanıtla
  • Mh459267:
    GALATASARAY AVRUPA TAKIMI ...O KADAR OLZCAK DA TEPKİYE NE GEREK VAR.. BU ARADA HATIRLATALIM AVRUPADAKİ TARAFTAR SAYIMIZDA MÜTHİŞ ARTIŞLAR VAR.. 29 5 Yanıtla
  • Hakan1421:
    hepinizin babası Galatasaray 16 11 Yanıtla
  • Merck@1952:
    Galatasaray lı olunmaz GS’lı doğar insan birgün geleçek herkez GS’lı olacak 8 3 Yanıtla
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