İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

İngiltere'de Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United'ın 24 yaşındaki stoperi Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından sıcak gelişmeler yaşandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Leeds United taraftarları, Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafı üzerine sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yaptı. İngiliz taraftarlar, 2000 yılında İstanbul'da Galatasaray maçı öncesi çıkan kavgada hayatını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus'a saygısızlık yapıldığını dile getirdiler.

"GÖRSELLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Ampadu'ya yönelik tepkilerin artması üzerine Leeds United açıklama yaptı. İngiliz ekibinin açıklamasında, "Ethan, birkaç ay önce partnerinden ayrılmıştır ve söz konusu görselle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajik kaybın farkında ve bu konuda hassastır. Kulüp, bu zorlu süreçte Ethan'ın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica eder. Kaptanımız, bu sezon saha içinde ve dışında gösterdiği liderlikle kulübe, tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir" ifadeleri yer aldı.

LEEDS'E ANINDA YANIT VERDİ

Bu açıklamanın ardından Ethan Ampadu'nun eski eşi Saara Sa, İngiliz ekibinin açıklamasına cevap verdi. Saara Sa'nın açıklamasında, "İstanbul'da hayatını kaybeden iki kişinin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ben Türküm ve oğlumuz da kısmen Türk. Galatasaray, ailemin yıllardır desteklediği takımdır. Biz çocuğumuzun ebeveynleriyiz ve Ethan, fotoğrafın farkındaydı. Leeds United'ın yalan içeren bir açıklama yaparak yanlış bir hikaye anlatmamasını rica ederim" ifadelerini kullandı.